乘風破浪3｜9人成團名單疑外流　阿Sa阿嬌敗給了1個女歌手爭輸C位

大陸綜藝節目《乘風破浪》（《乘風破浪的姐姐》第3季）話題不斷，目前已經播出第4次公演，預計於8月初錄製總決賽，屆時將有9人脫穎而出。然而，如今網上已經瘋傳成團名單，雖然並未獲得官方證實，但仍在陸網掀起熱烈討論。



《乘風破浪》上週播出第4次公演內容，第5次公演也被爆已經錄好，與過往2季不同的是，這次成團人數共有9位，比過去7人多出2個名額，外傳將於8月1日錄製總決賽、並於8月5日公布成團結果，但如今尚未錄影，陸網就傳出9人名單。（點圖放大看疑似外流的成團名單👇👇👇）

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不過，陸網上充斥各式不同的名單，另外一個成團版本則是王心凌、譚維維、鄭秀妍、于文文、阿Sa、阿嬌、張天愛、唐詩逸、薛凱琪，消息眾說紛紜，但都未獲官方證實，最終結果仍須等待正式播出才能揭曉。

事實上，在7月15日播出第四次公演（四公）中，公布最新一波淘汰名單，包括許茹芸、胡杏兒、毛俊傑，大陸奧運金牌好手徐夢桃則因其他工作在身而宣布退賽，而四公結束後的個人喜好排名，人氣居高的王心凌依然排行第一名，因此被外界看好成團機會頗高。

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