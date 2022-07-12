乘風破浪3｜王心凌自揭真實年齡意外嚇窒Jessica：你看起來像Baby

台灣女歌手王心凌近期因參加大陸真人秀綜藝節目《乘風破浪3》，人氣再次翻紅，已經完成三公舞台的她，節目組安排她另一個挑戰，就是與人氣超高的鄭秀妍（Jessica）、李斯丹妮組隊，挑戰唱跳舞台〈夢不落雨林〉。



節目曝光幕後花絮，兩人不但同框用英文交談，鄭秀妍得知王心凌快要40歲時，整個超驚訝地說：「妳看起來就像Baby」，讓王心凌好害羞。

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節目組日前曝光最新幕後花絮片段，王心凌和鄭秀妍坐在褓姆車後座，兩人用英文聊天，王心凌先主動攀談，表示即將公演的歌曲不好唱，鄭秀妍聽了也表示的確有一點。隨後王心凌就問了鄭秀妍：「妳幾歲？」對方回應：「我33歲！」隨後王心凌則說自己39歲，快要40歲了。

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鄭秀妍聽完之後，不可置信地立馬搖頭表示：「妳看起來不像」，接著更說：「看起來像個Baby」，王心凌當下聽了也十分害羞，微笑地點頭向她道謝。

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事實上，王心凌因首集表演經典歌曲〈愛你〉，影片瞬間在網絡上爆紅，引發熱烈討論。而且一連串的高強度密集訓練，不但讓她全身痠痛且傷痕累淚，但王心凌仍敬業地說：「即使全身痠痛，但看到大家對自己演出的肯定，就是最大的收穫了！」許多粉絲也都期待，王心凌最後能成為出道成團成員之一。

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