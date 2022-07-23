林志穎6歲兒Jenson熱衷賽車「受傷還堅持練車」　打滑撞牆笑好玩

台灣藝人林志穎驚傳22日於桃園市發生車禍，報導指當時他駕駛的一輛白色Tesla Model X失控自撞橋墩起火，當時他6歲兒子Jenson也在車內。



據悉，林志穎的兒子中就屬Jenson對賽車最熱血，過去Jenson還曾因受傷也堅持要上場玩車，媽媽陳若儀說也說不聽相當擔心。

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據《鏡週刊》報導，陳若儀5月時曾透露，有次兒子Jenson耳朵撞到受傷，她擔心兒子戴安全帽會痛，苦勸兒子先別上場玩Go-Kart（卡丁車），但兒子卻相當堅持，讓她無奈表示：「只能說，真是個熱血男孩兒。」此外，林志穎也曾透露Jenson才玩卡丁車第三天就狂飆59圈，還曾有一次父子一起上場，輪胎都還沒熱Jenson就想超車，最後因車身打滑撞到牆，讓他嚇壞，Jenson事後還膽大笑說：「好好玩」。

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