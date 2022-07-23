林志穎6歲兒Jenson熱衷賽車「受傷還堅持練車」 打滑撞牆笑好玩
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣藝人林志穎驚傳22日於桃園市發生車禍，報導指當時他駕駛的一輛白色Tesla Model X失控自撞橋墩起火，當時他6歲兒子Jenson也在車內。
據悉，林志穎的兒子中就屬Jenson對賽車最熱血，過去Jenson還曾因受傷也堅持要上場玩車，媽媽陳若儀說也說不聽相當擔心。
【圖輯】點圖放大看林志穎傷勢及更多照片👇👇👇
+14
據《鏡週刊》報導，陳若儀5月時曾透露，有次兒子Jenson耳朵撞到受傷，她擔心兒子戴安全帽會痛，苦勸兒子先別上場玩Go-Kart（卡丁車），但兒子卻相當堅持，讓她無奈表示：「只能說，真是個熱血男孩兒。」此外，林志穎也曾透露Jenson才玩卡丁車第三天就狂飆59圈，還曾有一次父子一起上場，輪胎都還沒熱Jenson就想超車，最後因車身打滑撞到牆，讓他嚇壞，Jenson事後還膽大笑說：「好好玩」。
【圖輯】林志穎撞車「車身5秒後瞬間爆炸」全靠2大關鍵逃過死劫（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
林志穎揸Tesla撞車起火！中國特斯拉客服：暫時不能確認起火原因林志穎6歲兒傷勢曝光！未及時救出恐葬身火海 脫困無奈說出19字林志穎父子被拖離車外「5秒後車身瞬間爆炸」靠2大關鍵逃過死劫林志穎揸Tesla撞車頭部受傷「滿臉鮮血」台警足本還原恐怖經過林志穎駕Tesla車禍幸運擦身死神卻恐毀容 揭6歲仔仔涉違規坐副駕林志穎車禍身體多處受傷骨折 工作室交代最新情況：目前相對穩定
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】