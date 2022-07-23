林志穎若臉骨重建將找修復權威執刀！預重建到臉部整形至少花一年

47歲「不老男神」林志穎，昨天上午在桃園市蘆竹區自撞汽機車分隔島，與兒子Jenson都受傷送到林口長庚治療。



目前台灣林口長庚醫院已組成醫療團隊，視林志穎及兒子傷勢需要，給予治療及手術。台灣林口長庚新任院長陳建宗是台灣內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術權威，若有需要，不排除由陳建宗領軍負責。

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曾是林口長庚院長陳建宗學生，也曾在林口長庚服務的整形外科醫師謝宇軒提到陳建宗院長，他說老師（陳建宗）是「臉部重建」在全亞洲最具權威和有名的醫師。目前在開業亞緻整形外科醫美中心的謝宇軒說：如果林志穎要進行「臉骨重建」，先要看他的其他器官受傷的狀況，尤其他若有其他地方有骨折，或腦部有受傷都得優先處理，最後再進行「臉骨重建」的手術。

謝宇軒表示，通常「臉骨重建」要花的時間，看林志穎全身受傷的情況如何，有可能做一次就ok，也有可能分兩三次！大約兩到三個月，術後恢復有些疤，還有可能需要進行整型，整個「臉部重建」術後治療，可能需要花至少一年的時間；若複雜一點，可能需要一到兩年。

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