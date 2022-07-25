難兄難弟｜無綫25年內五度重播　張可頤宣萱不和多年終世紀大和解

TVB深宵時段月初因倪匡離世而插播黎明和李嘉欣主演的《原振俠》，原定緊接《天地男兒》的《難兄難弟》昨晚（24日）終於正式播出。這部集合羅嘉良、吳鎮宇、張可頤和宣萱四位主角演出的1997年劇集，當年播出後大受歡迎，不但推出原聲大碟，甚至乎還因此開拍電影版，更於《萬千星輝賀台慶》橫掃「最佳劇集」、「最佳男主角」（羅嘉良）和「我最難忘的女主角」（張可頤）三個大獎，因此成為TVB的經典之作，數數手指今次已經是第五次重播此劇。



《難兄難弟》已經是第五次重播。（劇照）

該劇當年播出時見證住香港回歸，同時亦是羅嘉良第一次奪視帝的作品，因此即使已經播完多年仍然在觀眾心中留下非常深刻的印象。要講到該劇另一件最難忘的事蹟，不得不提兩位女主角張可頤和宣萱的不和傳聞。年紀只相差一歲的兩人當年備受無綫力捧，再加上以為年資相若和同樣擁有鬼妹仔性格而經常被人拿作比較。據悉，當年宣萱被傳媒追問為何劇集未能如期煞科，她直指因為張可頤經常遲到而拖慢進度，而張可頤亦隨即反擊表示因為宣萱經常大笑而NG，自此兩人誓不兩立，同年開拍的電影版《精裝難兄難弟》 亦兩個只能活一個，將宣萱的角色交給舒淇演。

張可頤和宣萱當年因拍此劇而不和。（劇照）

張可頤和宣萱不和傳聞傳出之後，兩人於同年依然合作拍《美味天王》。（劇照）

張可頤和宣萱不和傳聞傳出之後，兩人於同年依然合作拍《美味天王》，不過兩人的角色都因為各自有各自的感情線而沒有太多同場戲份，但兩人依然拒絕再合作。直到張可頤於2005年患抑鬱症兼甲狀腺功能亢奮要停工休息兩年，大病一場之後她決定要重拾健康和放低執著，近年更高調談及過往的恩怨：「其實說聲對不起就好的事情，以前真的太容易失控了。」兩人於2019年於宣萱的舞台劇《大辭職日》後台世紀合照，獲外界忖測是冰釋前嫌之舉。