《空間改造王》成開電視王牌節目　曾惹上官司停播失敗案例曝光

日本朝日電視台製作的長壽節目《空間改造王》，於2002年起至2016年播出超過14年，成為最高人氣的綜藝節目之一（大改造！！戲劇性的Before After），開電視買入該節目之後更成為全台最高收視的王牌節目，本周日撞正金像獎依然有平均3.7點的收視，收看的觀眾人數約24萬。



香港開電視的《空間改造王》原身是日本節目《大改造！！戲劇性的Before After》，日本版共有兩季，分別由2002年至2006年，以及2009年至2016年，而開電視的《空間改造王》則經電視台重新包裝，加入香港元素，由李尚正以及妹頭盧頌恩。（網上圖片）

《空間改造王》曾經是日本長壽節目。（《空間改造王》電視截圖）

《空間改造王》的節目宗旨是委託建築設計師以最低價方式，將需要改造的破爛舊屋改造成舒適新居，表面上雖然有不少成功令家庭重過新生的例子令人連連驚歎，但事實上該節目卻多次引起爭議，甚至因此惹上官司而被逼於2017年停播。

然而該節目卻有多個失敗案例惹爭議。（網上圖片）

當年曾經有網民踢爆經《空間改造王》打造的失敗案例，例如將一間5坪大的住宅改成奇怪的設計，將馬桶和浴缸對住床，只要有人洗澡，屋內就會充滿濕氣，廁所的異味也一直不斷地飄散出來。又試過為了滿足屋主提出的「有落地玻璃和開放感」條件，將一間150坪（約5337呎）大的屋設計成全透明的住宅，對屋主來說完全零私隱，最後竟叫價2900萬日圓（約165萬港元）。

全透明簡直零私隱，最後竟叫價2900萬日圓（約165萬港元）。（網上圖片）

有一位屋主希望可以用家裏的廢材興建環保後花園讓小朋友玩耍，本來他預期會有木製的遊樂器材，沒想到設計師竟然只堆了一個小山坡，在中間穿插幾根木頭，讓屋主全家極失望。另一個最經典的失敗案例，是屋主提出希望可以要一間既搶眼、外觀有個性兼且具藝術感的屋，最後卻被設計師以「土」的概念去設計，最後改造成一間被人恥笑像公廁的建築物。

這間屋被人恥笑像公廁。（網上圖片）

除了有不少失敗案例之外，該節目於2014年7月更因超出原定裝修費用而遭到起訴鬧上法庭。據報道指出，當初承建商的原定裝修費用為2200萬日圓（約125萬港元），最後卻足足強行加多了2700萬日圓的裝修費（約153萬港元）而惹起爭議。

設計師最後交貨交出一個小山坡，令屋主相當失望。（網上圖片）

有電視台相關人士當時爆料指，《空間改造王》的製作單位每年都被削減製作預算，因無力負擔高達2900萬日圓（約165萬港元）的訴訟賠償費用，因此最終於2016年播出第二季最後一集的時候宣布結束節目。然而，當時《空間改造王》的製作單位卻對外表示，適逢2020年東京奧運需要大量人手幫忙興建奧運建築物，再加上2011日本大地震之後已經有很多承建商前往協助賑災，節目組無法再找到能夠配合的承建商而決定將節目畫上句號。

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