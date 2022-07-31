MIRROR演唱會｜藝能有37年歷史　稱能「實現天馬行空的舞台設計」

MIRROR演唱會在7月28日發生一場嚴重意外，一部大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，釀成慘劇。演唱會總承辦商藝能工程有限公司前日晚上（30/7）發聲明指公司會配合主辦單位與政府調查，希望盡快查出事故原因，又指舞台設計涉及不同單位，所以暫不向外界發放任何訊息，以免引起誤會，待相關部門有調查結果，再向公眾交代。



藝能工程聲明全文。

藝能工程有限公司於1985年在香港成立，在大中華地區的演唱會行業發展超過30年，可以說是香港最大的演唱會製作、舞美策劃及項目管理綜合演出製作公司，同時為大中華地區少數能承包大型巡迴演唱會項目的公司之一，基本上壟斷了香港紅館的舞台製作生意。

剛剛完成的張敬軒《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》一樣是藝能製作。

藝能除了舞台製作，亦經營演出設備的租賃和銷售業務，具體包括音響設備、舞台、燈光設備、懸掛裝置、激光設備、視像系統、觀眾坐席、室內/戶外LED幕牆系統、機動升降機和特效裝置等。

同樣是今年的關心妍演唱會《關心妍Jade Kwan約20周年演唱會》一樣是藝能。

在其官網中，更有寫公司有懸掛裝置服務，「我們提供穩固但且靈活多變的懸掛裝置，配合演出所需的各種設備配置，實現天馬行空的舞台設計，為您創造出最精彩的舞台。」

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