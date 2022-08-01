傳MIRROR辭演日本SUMMER SONIC　張敬軒否認出80萬包酒店供休息

MIRROR演唱會發生嚴重事故，演出期間台頂巨型電視突然墜落，擊中兩名Dancers。事件發生數天，多方面都有不同的聲音，而MIRROR有傳將會取消八月份到日本參加SUMMER SONIC音樂祭，更傳出張敬軒更自資80萬幫他們渡過難關。



MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

日本每年8月舉行的Summer Sonic音樂祭都會邀請大量日本音樂人及海外知名樂隊參加，香港男團MIRROR今年亦列入其中，但經過演唱會意外後，有傳他們已經辭演，希望有足夠時間調整創傷。

MIRROR確定參演東京場嘅Summer Sonic!

早前MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次：「對於事故令觀眾或其他受影響人士造成不安，我們深感抱歉。另外，大國文化及MakerVille聯合公佈，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播。有關退票的安排，我們會盡快公佈。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公佈。」

Makerville宣布取消餘下MIRROR紅館騷場次。（Instagram圖片）

張敬軒一直對MIRROR愛護有加，他和MIRROR成員陳卓賢（Ian）一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，地方由軒公借出，希望可以協助他們走出陰霾。有傳媒報道，軒公原來自資80萬，在尖沙咀一間五星級酒店留了20間房間，給MIRROR和一眾舞者作為休息的地方，除了心理輔導，他自己也曾在酒店與眾人傾談。

不過軒公在IG已否認有出資幫忙，他表示「在當晚各種善後工作需要立即開展以及各種忙亂之中，主辦單位已立即作出相關安排。翌日我和演唱會舞蹈統籌僅協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員、以及Mirror成員代表組成）支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊向各位演職員無償提供心理輔導和情緒支援。」

張敬軒對MIRROR真係好好。（陳順禎攝）

軒公就事件回覆傳媒：「呢次嘅事係關乎成個表演行業內嘅事，今次參與演出嘅舞蹈員入面，有好多舞蹈員都係各位MIRROR成員同我嘅兄弟姊妹，我哋喺好多個演出入邊都合作無間，所以互相關心係應該無分彼此。件事係大家一齊做，花姐、金生一路都好關心大家，而Ian同其他MIRROR成員喺處理自己情緒嘅同時都會將傷者同埋其他舞者嘅情況擺喺首位，我哋大家希望可以盡快安撫同平復到各位Dancers嘅情緒，希望廣大嘅樂迷都一樣，照顧好自己嘅情緒之餘，多為傷者同舞蹈員打氣，俾多啲支持佢哋。」

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