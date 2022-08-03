佩洛西訪台｜雞排妹問佩洛西1個問題惹熱議　背後暗藏睡眠冷知識?

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2號搭乘專機飛抵台北，而她的訪台引發中國不滿，網上許多「鍵盤戰士」也紛紛做出各種分析，向來關心時事的鄭家純（雞排妹）也來發文提問，網友看到她的問題也忍不住自嘆不如。



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雞排妹在Facebook發文提到「滑了各大鍵盤軍事戰略家的解析」後，她想知道1件事，「82歲的佩洛西吃什麼保健食品，可以這麼有活力都不用調時差」，之後更留言補充「28歲的我看看自己，再看看82歲的她，體能部份感到非常慚愧。」

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有不少網友們都很有同感：「82歲真的很強」、「非常佩服82歲還可以一直穿高跟鞋」、「她根本看不出來82歲啊」、「真的~老當益壯！」、「82歲的時候自己大概只剩下呼吸功能了」，還有網友認為佩洛西體能、活力還這麼好，原因可能有：「她早餐都吃冰淇淋」、「老人家沒什麼在睡啊，淺眠」，亦有網友留言回應：「老人家的睡眠其實很短的。有的只要睡3到4小時就夠。我96的老爸有時會整晚睡不著。」

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