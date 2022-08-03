佩洛西訪台｜台北群眾趁熱鬧 湧至「飛機巷」迎接歷史性時刻
撰文：TVBS新聞網
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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）搭乘的專機於8月2日晚在台灣松山機場降落，而位於台北市中山區濱江街的飛機巷也湧入大批人潮，附近聚集一票民眾紛紛都在等待佩洛西的到來。
佩洛西搭乘的專機於8月2日晚間10時43分降落在松山機場，而距離機場最近的觀賞地點「飛機巷」也吸引大批人潮聚集，紛紛站在最高點觀賞飛機降落的瞬間，由此也可知大家都相當期待佩裴洛西的訪台行程。
飛機巷聚集人群狀況：（按圖了解）
佩洛西搭乘專機抵達台北松山機場後，已前往下榻的君悅飯店，並於8月3日展開一連串的訪問行程。其中由外交部長吳釗燮跟AIT處長負責接機。
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