佩洛西訪台｜傳已包下君悅酒店Grand Hyatt一整層　選址原因曝光

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）最快今晚訪台，傳入住位於信義區的君悅酒店（Grand Hyatt Taipei），並包下一整層樓48間房。



對此君悅不願證實，但據了解，美國外交系統在君悅已經舉辦過多次活動，在維安方面都有相當的經驗，加上君悅位於台北市中心，交通方便才雀屏中選。

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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今年3月來台，同樣也選擇君悅酒店，當時也是包下整層樓。

外界好奇為何不選擇總統套房，有飯店業者表示，總統套房一般都是國際巨星才會入住，而外賓、使節團等，由於隨行人員眾多，也有辦公需求，加上維護隱私，包下整層樓是較好的選擇。

據了解，台北市有外交泡泡的酒店並不多，僅有晶華、萬豪與君悅，而萬豪與君悅距離松山機場距離近，雖然美國外交系統也喜歡在萬豪宴客，但君悅距離台北市政府機關較近，而佩洛西在台灣停留時間點，如果要拜會政治人物也較節省時間。

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