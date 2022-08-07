福原愛難脫不倫標籤！上名節目亦難挽形象　觀眾：看到她就想轉台

福原愛去（2021）年7月與老公江宏傑離婚前，爆出與橫濱男不倫，近日她來台帶家人返回日本，也鬧出不小的風波。日媒近日報導，由於她在日本人氣暴跌，她近日與日本知名經紀公司「A＋」合作，似乎盼望有更多在電視露臉的機會，挽救失去的形象。



綜合日媒報導，33歲的福原愛與江宏傑離婚、返回日本後與橫濱男同居，住在要價3億日圓（折合約1,745萬港幣）的豪宅中，移動乘坐勞斯萊斯，過著優雅的生活。但經歷不倫傳聞、離婚等消息，在日本人中有「愛哭鬼小愛」之稱的福原愛人氣暴跌。儘管週刊《女性自身》指出，現在有陸資企業成為她的「後盾」，但她在日本接廣告代言和出席活動的機會都極有可能銳減。

福原愛難脫不倫戀標籤，加盟知名經紀公司及節目亦難挽觀眾緣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

5日，日本知名歌手DAIGO等藝人隸屬的經紀公司「A＋」，傳出與福原愛的經紀公司成為合作夥伴。確認「A＋」網站後，確實發現了福原愛的名字與照片。週刊《FLASH》與該公司確認後，對方指出「我們從5月開始與她的公司合作，擔任她接演電視節目和廣告等活動的窗口。

日本娛樂記者指出，福原愛大概是想提升得到工作機會的可能性。儘管福原愛離婚後在台灣依然有粉絲，但她這次與家人引發的騷動，再次讓許多人表示「對她很失望」，使她將來恐無法再到台灣掏金。她只能試圖在日本提升形象，返回演藝圈和體育界，這樣的合作應該也是幫助她提升形象的一環。

同場加映：乒乓波大賽驚現美少女選手 三點式辣照曝光 網民：福原愛算什麼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 32

與「A＋」合作後，福原愛分別在6、7月上了《朝だ！生です旅サラダ》、《一流藝人品鑑中》等知名節目，但許多日本觀眾仍不領情，表示「看到她就想轉台」、「她讓節目都變得不有趣了」。她這次帶家人返日的風波也引發許多批評，若她想要恢復過去的形象，在短時間內可能仍無法達成。

延伸閱讀：

金世正來了！新劇《今日的網漫》熱播 高顏值漫畫家客串

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】