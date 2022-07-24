福原愛年半後終跟家人重聚　被指帶走子女後失聯　江宏傑心急發火

日本乒乓球名將福原愛跟台灣球手江宏傑的離婚鬧劇仍未結束，據台灣傳媒報道，福原愛終於從日本返回台灣，卻在帶走兩個孩子後跟江宏傑失去聯絡，令江心急不已，並在IG發火炮轟前妻。



前日本乒乓球手福原愛去年3月被踢爆跟一名高大男子在橫濱約會，疑似背住丈夫、前中華台北乒乓球手江宏傑偷食，兩人最終在上年7月離婚收場。

江宏傑跟福原愛育有一子一女。（IG@chiang_hung_chieh）

福原愛與江宏傑育有一子一女，前者爆出不倫醜聞以來，一直避在日本，遲遲未返回台灣，連孩子的生日也一再錯過。兩孩子一直跟爸爸江宏傑同住台灣，福原愛多次盛傳返台卻只聞樓梯響，留在日本多時。

不過江宏傑今日（24日）於個人Instagram帳戶的限時動態罕有發火，他用黑底白字寫道：「不懂昨天這是什麼善意的交接？從昨晚帶走到現在，不接電話也不回覆信息，這叫做善意的對孩子好？」矛頭直指前妻福原愛。

江宏傑在IG限時動態表達對前妻的不滿。（IG截圖）

據台灣傳媒報道，福原愛相隔一年半後，終於在昨天（23日）返回台灣，在互相同意下跟家人見面，並接走了小孩，當時雙方氣氛並沒有不愉快。不過福原愛之後徹底失去聯絡，江宏傑無法得知子女何時回家，心急下在IG發文表達不滿。

報道指，福原愛跟江宏傑並非靠「中間人」聯繫，兩人過去都直接聯絡，更會用視訊與女方維繫親情。至於福原愛有沒有可能帶小孩回日本，江宏傑的經理人公司回應指，女方有權利這樣做，但需要處理手續，所以短時間內不可能貿然起行及成事。

👇👇👇你能看出福原愛可能是個「肉食女」嗎？點圖放大看福原愛與江宏傑的甜蜜生活照👇👇👇