福原愛「不倫情書」曝光　內地網友留言江宏傑：欠你一個道歉

日本乒乓球名將福原愛被男友A先生前妻公開不倫「情書」，離婚前寫給A先生的信件被週刊公開，她指控男友前妻B小姐恐嚇威脅，將提起刑事告訴，而B小姐也透過律師維權，兩位女性對簿公堂。她熬過不倫風波又陷法律糾紛，前夫江宏傑也更新了近況。



江宏傑限動帶一對兒女出遊，牽著兒子手對著鏡頭擺POSE，見兒子也一起抬腳做手勢，笑虧「還算有默契」。

他1月出席《全明星運動會3》慶功記者會時，曾鬆口和福原愛離婚後，為了小孩還是有聯絡。

內地網友留言「欠你一個道歉」 點擊放大看二人最新動態▼▼▼

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福原愛1月底出任WTT（世界乒乓球職業大聯盟）日本區總經理，目前新加坡正在舉行首屆WWT大滿貫賽事，她因此飛往當地觀賽，並不時更新微博為大陸選手加油。她被爆不倫情書，以及控告男友前妻等事件，17日發文分享工作心情，並說：「你們要等著我哦，我在努力中。」她的發文仍吸一票鐵粉支持。

江宏傑微博更新停留2月系統發出的慶生文。他和福原愛離婚8個月，受到大陸網友不少酸諷，隨著福原愛被日媒狂爆不倫報導，有大陸網友留言「突然覺得網友欠你一個道歉」。

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