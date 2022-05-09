福原愛自離婚後年多無見親兒女　昨母親節大吐苦水：別只在夢裡見

日本 乒乓球天后福原愛去年（2021）和江宏傑離婚後，不停爆出再婚、懷孕等傳聞，不過在婚變前就返回日本的她，至今已經1年多未見到兒女，平時僅依靠視訊聯繫，而在昨（8）日母親節這天，她也罕見吐露心聲，「希望早點這個疫情過去，不要在夢裡見他們，是真正的見到他們緊抱一下。」



福原愛自從離婚後，鮮少主動提起兒女，也不曾返台看小孩，被外界認為相當無情，不過今（8）日母親節，她也在微博回憶當時懷孕的辛苦，不僅最愛的美甲、染頭髮要停止，辣的鹹的甜的都得要注意，且因為孕吐很嚴重，去哪都要帶塑膠袋，有一次因為忘記，竟在機場吐了全身。

福原愛提到，自己當時晚上睡不好，半夜總起來吐，眼睛下面的毛血管斷掉，嗓子也破了出血，好不容易睡著後又常因為抽筋醒來，而且肚子太重只能在沙發睡覺，連打噴嚏、拉伸動作都不敢做，之後生完孩子之後體型變了，頭髮也長不出來，也愛生病，容易發燒，「每個月都有每個月的問題和擔心，生出來了也有別的擔心。」

福原愛感慨表示，「自己當媽後才知道，孩子生病了，真的想跟他交換，好吃的東西，恨不得想帶走給他們吃，漂亮的風景，想拿剪刀剪下來給他們看，想多讓他們學東西、多體驗，把我所有的好的經驗都給他們，這個就是母親。」

她也說因為疫情，很多家人都不能在一起，「希望早點這個疫情過去，不要在夢裡見他們，是真正的見到他們緊抱一下」，最後她也感性表示，「今天我要感恩我的媽媽，教我很多事情的媽媽們，還有把我變成媽媽的孩子們，謝謝大家，我繼續努力，加油！」

福原愛和江宏傑的兩個可愛兒女。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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