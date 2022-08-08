陸網瘋傳汪小菲緋聞女友與「金主」親密照　張穎穎揭神秘男性真身

汪小菲與張穎穎兩人近來屢被拍到出遊約會，之後更大方曬出牽手合照，不過6月初時就有網友曾大爆張穎穎過去常靠金主包養，還會以懷孕墮胎來向男方索要房子、車子等，甚至還傳出一張她與金主的合照，如今張穎穎出面澄清照片中的人是她爸爸。



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張穎穎8月5號在社群平台上發新影片，就談到網路上流傳一張稱是她與金主的合照，照片中所謂的金主是她親爸，更透露她的父母從初戀到現在感情很好，從小到大從沒見他們吵架，澄清網上瘋傳她被包養的傳聞。

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