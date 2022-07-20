汪小菲離婚後繼續惡鬥大S！與張穎穎做1件事　網民問：算不算報復

台灣女星大S（徐熙媛）去（2021）年與大陸富商汪小菲離婚，今年3月和舊愛具俊曄閃婚，兩人先前被週刊拍到在街頭十指交扣，手臂有如麻花捲交纏，相當恩愛。



汪小菲不讓前妻專美於前，近日與緋聞女友張穎穎腳踩情侶鞋，在重慶一家火鍋店門口排隊，被網友狂嘲：「汪小菲算不算報復性熱搜？」

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汪小菲與小14歲女星張穎穎儘管多次被抓包戀愛證據，仍矢口不認戀情，兩人日前又在重慶的火鍋店被網友巧遇，同行的還有網紅夫妻晚晚、林瀚，汪小菲和張穎穎雖然沒有親密舉動，刻意保持距離，但還是被眼尖網友抓包，腳上穿著同款情侶鞋。

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照片曝光後，迅速登上微博熱搜，不少人都對汪小菲、張穎穎不認愛一事感到無語：「在一起就在一起，幹嘛每次都否認」、「這兩人能大方點承認嗎」，也被大批網友狂酸「大S他們剛街拍秀恩愛，汪小菲不淡定了，不上熱搜PK一下怎麼行」、「汪小菲算不算報復性熱搜，只要前妻和新老公上熱搜，他和現任也馬上上熱搜」。

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