傳汪小菲被張穎穎要求「明碼實價」立下5條家規　犯禁即賠1000萬

台灣娛樂記者葛斯齊，日前在直播間爆出多張汪小菲婚內出軌多名女性的親密照，還爆料張穎穎曾為了汪小菲墮胎流產，而且還獲得了豪宅豪車作為墮胎補償，引起全網譁然。一方面是因為沒想到汪小菲婚內出軌的行為，之前辛苦營造的「好男人」人設徹底塌房，一方面也為葛斯齊的精准爆料和神通廣大給狠狠驚訝到了！



你以為葛斯齊的爆料僅此而已嗎？不！日前葛斯齊再次曝光了一張，疑似汪小菲和張穎穎的協定內容，她給他立下的「家規」，這張協定的內容再次跌碎了網友的三觀──全都是對男方不利的、而女方穩賺不賠的協議！張穎穎是吃定汪小菲了嗎？

【圖輯】葛斯齊曝光「汪小菲x張穎穎」協議內容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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不僅如此，在協議的最後張穎穎還添加了備註「一旦被發現直接賺錢，借口不聽」、「身邊所有人皆可舉報，誰舉報錢分你一半，他不給我也會給你」這協定內容曝光後，不少網友都表示震驚：「這年頭怎麼小三做得比正宮娘娘還囂張」再看看這協定內容，大家也就不明白了，汪小菲是被愛情沖昏了頭才會簽下這協議嗎？

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與此同時，網友們也被這天價「罰款」給震驚到了：也難怪汪小菲常常在大S面前哭窮，這隨隨便便就是幾百萬的花銷，果然有錢人的世界我們都不懂啊！同時汪小菲也被網友吐槽，說他對張穎穎隨便一出手就是上百萬，離婚前後卻只給大S每個月20萬的贍養費，紛紛為大S打抱不平！

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