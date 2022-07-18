與張穎穎毫不避嫌出雙入對 葛斯齊揭汪小菲無懼緋聞卻只怕一件事
撰文：聯合新聞網
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台灣資深娛記葛斯齊爆料汪小菲婚內出軌照片，讓對方求饒，他才收手。
不過之後大陸的狗仔隊，仍不斷拍到汪小菲與張穎穎在一起的照片，這讓葛斯齊直呼這是真愛，還送上祝福。
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葛斯齊17號一早在社交平台發文提到，原本6月2日要開直播時卻發現被禁，於是只好匆忙改以拍影片方式呈現，而那天他剛好收到爆料汪小菲與張穎穎在杭州，於是就聯絡大陸第一狗仔隊卓偉，對方也立刻派人去他們入住的飯店蹲守，果然隔天就拍到兩人「狗仔隊畫面拍攝鏡位極為豐富，他倆完全沒有在乎外在正在發酵的語論壓力」。
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見此，也讓葛斯齊忍不住直呼：「由此可見真愛是無敵偉大的」，並認為既然兩人是真愛，那毫無疑問就該給予祝福：「願有錢人終成眷屬」，最後並附註「汪最怕人家說他沒錢了」，還向憲哥喊話：「我做到了」。
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