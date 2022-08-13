除了我沒人嫁陳小春！重溫應采兒戀愛格言　霸氣外露嚇到山雞轉性

應采兒有話直說又幽默的個性，不僅僅圈粉無數，在婚姻裡也常以高情商的智慧，讓陳小春愛得死心塌地！



這次，就來看看應采兒的帥氣金句，你就會懂得她的魅力所在！（點圖放大了解👇👇👇）

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一、姐不是大哥的女人，是大哥本人

曾經，應采兒節目中說：「婚姻，就是這樣的，大家各自做擅長的事！他呢，擅長的就是忍我！畢竟，姐不是大哥的女人，是大哥本人！」

和陳小春曲折的成長過程截然不同，應采兒在國外長大，更被父母捧在掌心，從小就是外向活潑又幽默愛笑，再加上大大咧咧性格，遇到脾氣火爆的陳小春，應采兒也沒在害怕，更沒在客氣，吵起架來更大聲更爆。從此，山雞哥消失了，搖身變成好好先生，婚後兩人更是動不動恩愛鬥嘴，閃瞎眾人。或許，這就是應采兒曾說過的：「只要有一天我還在吐槽陳小春，那就表示我們的愛情還在熱火朝天。」

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二、世上除了我，沒有人會嫁陳小春

去年，應采兒在節目《聽姐說》笑說：「世上除了我，沒有人會嫁陳小春」立刻登上了熱搜！原來，應采兒在節目中爆料：「我們結婚到今年已經11年了，能過到今天，是我有”自我感動”的特質。」

「你們知道，山雞哥，不太愛感動我，前兩天節日，餐廳、蛋糕都是我訂的，回家的車錢竟然也是我付！後來我就生氣了，我說，喂，陳小春，你到底送我什麼呀？他突然看了我一眼，說『我整條命都送給你了，你還想怎樣』。我就想，應采兒，妳真的是一個完美的老婆！這個世界上，除了你，不會有第二個女的要嫁給他。」

幸好，陳小春有把老婆的抱怨聽進去，知道要送上驚喜，懂得浪漫慶祝紀念兩人結婚12週年！今年2月14日情人節時，應采兒在微博分享和陳小春燭光晚餐的合照，她開心雙手捧著一大束紅玫瑰花束，並寫下：「十二點，十二年，這次的浪漫看懂了。」

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三、我的代表作，就是我的family

曾經，有網友質疑應采沒有任何代表作，只是依附陳小春而出名，根本不算是現代獨立女性。對於這些評價，應采兒不改直率個性回應：「我獨立了這麼久，還被大家認為我不是獨立女性，那問題出在哪裡？出在我是女性嗎！不，出在網友的嘴巴裡！」

她更說：「姐不是不努力，是努力的方向你們搞錯了！姐不是靠演戲出圈，而是媽圈頂流！別再問姐有什麼代表作，姐的代表作就是My family。」這樣自信滿滿又霸氣的應采兒，獲得粉絲們力撐。

四、因為我旺夫，麵包愛情我都有了

相差16歲的兩人，從當初不被看好到現在羨煞眾人！應采兒就說過：「我爸跟我講過，要錢要愛，你只能選一個。你如果要愛情，就不要再在乎錢不錢的。如果你希望的是麵包的話，那你有些東西就要看淡一點。結果我選擇了愛情。但，因為我旺夫，我把麵包又帶回來了。」這也讓人不禁想起，陳小春說過：「照顧家庭是天職，有能力時要照顧，沒能力時也要照顧。」婚姻，真的需要彼此好好經營，經營得好就是快樂天堂！

五、健康就像信用卡，年輕刷爆，老了就得還

婚姻與家庭之外，應采兒對於人生態度，也維持一貫的幽默與直率！她曾在節目中說：「每個人都會變老，只有害怕變老，才會更珍惜自己的身體！因為，人的健康，就像信用卡一樣，年輕時刷爆了，老了就得還！」聽完後，網友紛紛按讚支持，並直呼應采兒真的人間清醒啊！不要選擇逃避，直接面對才是正確的。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】