G.E.M.鄧紫棋罕回與男友分手傳聞　認有情傷「答法」似有弦外之音

鄧紫棋即將推出新專輯《啟示錄》，昨（9）日官方釋出〈GLORIA〉MV，短短4分鐘讓人沉浸在廣大的元宇宙世界，也為她一人分飾兩角的複雜情感，心生好奇。專輯內有14首歌，她豪擲近3千萬港幣拍成「音樂連續劇」，不過拍攝途中，男主角和男配角卻因疫情和檔期關係，停止拍攝，痛失兩位男人，讓她一度躺在床上哭了半小時，最後男配角由男友上場，甜蜜救援。



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鄧紫棋早前被指和交往5年的造型師男友Mark分手，昨日舉辦線上記者會回應：「我最近半年的傷，只有拍攝過程（換角）的傷，勉強說情傷也對，因為跟分手的感覺很像。」原來她拍攝MV時，男主角和男配角中途突然沒辦法拍，讓她難過形容為失戀，哭到沒胃口，吃東西就想吐，還淚問上帝為何浪費所有人的心血。對於原本的男主角是誰，她沒多說，僅透露熱搜看見男主角的名字，心就會刺痛一下。

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她說現在的男主角很好，至於男配角部分，她則坦言不知道去哪找，多次問Mark都被拒絕，直到最後關頭說：「你不演真的沒人了！」Mark才決定上場。談及Mark的表現，她笑說第一天演得有點拘謹，還必須吃鎮定劑，不過導演意識到Mark是素人，第一天只安排了簡單的戲給他，難拍的則放到最後，讓他慢慢熟悉，鄧紫棋說：「救場救到這個程度，真的很感謝他！」

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鄧紫棋談及創作歷程，坦言「GLORIA」其實是爸爸以前給她取的英文名字，讓她覺得充滿榮耀，寫歌前歷經情傷、與前公司的官司，有次哭著祈禱，洗澡時腦袋閃出旋律，她順著唱出來，感覺是上帝呼喚，瞬間就覺得風平浪靜。歌曲有7首寫困頓掙扎、7首關於上帝的回應，後來每寫一首歌，都彷彿是上帝在告訴她「愛是什麼」，她有所感悟：「愛是永不止息，跟宇宙一樣超光速膨脹，把所有拉在一起、又擴張，凝聚又自由，只有愛能做到這件事。」

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鄧紫棋即將在16號滿31歲，被問生日願望，她笑說之後會有巡演計畫：「好想開演唱會！真的好想。」也希望天下太平、疫情早點結束，世界像樂土一樣，沒有病痛、沒有隔閡，也希望《啟示錄》能夠去到每個人的心裡。

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