Do姐變身潮人穿熱賣聯乘款　波鞋控女星的6大收藏款式

【波鞋穿搭】波鞋時尚可謂無分界限，可以簡約舒適，又能充滿玩味和搖滾。被喻為「人間香奈兒」的Jennie，外表看來高冷優雅，但私下則是位波鞋控，日前更以Ganni黑白格連身裙，配襯小白襪和Adidas波鞋，展現出帶優雅感的街頭時尚。除了Jennie，原來有不少女星同是波鞋的擁躉，如鄧紫棋（Gloria）、蔡卓妍、甚至連鄭裕玲（Do姐）和汪明荃等，經常都會展出波鞋時尚，現在便為大家盤點一下她們所穿的鞋款及配襯技巧吧！



Jennie私下是位波鞋控。(IG@jennierubyjane)

【波鞋穿搭】波鞋控女星一：鄧紫棋（Gloria）

將要回歸樂壇發表新專輯的鄧紫棋，是個不折不扣的波鞋控，家中收藏不少限量聯乘款式，甚至連G Dragon權志龍與Nike聯名推出的Air Force 1球鞋，鄧紫棋亦率先收歸囊中。她選擇的波鞋款式，都是充滿多色和線條元素，配襯簡約的黑白色服飾，將重點放在腳上，已經充滿潮味。

鄧紫棋擁有G Dragon與Nike聯名推出的Air Force 1球鞋。(IG@gem0816/網上圖片)

【波鞋穿搭】波鞋控女星二：鄭裕玲（Do姐）

日常衣著簡約的鄭裕玲，其實非常重視鞋子的配襯。每次在電台節目開始前，Do姐都會拍下當日的ootd，並將多日來的雙腳部分裁剪出來，拼湊成一張多格圖片。除了平底鞋，Do姐都會穿波鞋款，當中包括搶手的Gucci與adidas聯乘Gazelle波鞋，非常緊貼時尚。她的穿搭非常基本，一般都是牛仔褲搭波鞋，款式不算花巧，盡顯自然純樸感覺。

鄭裕玲穿Gucci與adidas聯乘Gazelle波鞋，相當緊貼時尚。（IG@do_do_cheng）

【波鞋穿搭】波鞋控女星三：汪明荃

汪明荃是Gucci的寵兒，多次獲邀出席品牌活動。她日常亦很愛Gucci的服飾和手袋，每次收到公關禮物都會拍片開箱，非常可愛。汪明荃的穿搭較多色彩和大膽，能夠駕馭紅、黃和橙色等較亮眼的造型。她亦會根據波鞋色調作打扮，曾在穿Gucci「25」細節Rhyton運動鞋時，配襯同色的黑白波點闊褲，讓整體造型更有和諧感，同時增添玩味。

汪明荃會根據波鞋色調作打扮。（IG@wang_liza）

汪明荃閒時也愛穿波鞋。（IG@wang_liza）

【波鞋穿搭】波鞋控女星四：楊冪

「帶貨女王」楊冪是不少女生的時尚參考指標，私下的她也愛穿輕便的波鞋。從楊冪的穿搭可見，她不時會穿波鞋，並擁有多對風靡明星界的Golden Goose「小髒鞋」，用作搭襯不同時尚造型。她一般都以運動悠閒風格為主，如將長Tee穿作連身裙、戴貨車帽及穿過腳眼位置的襪子等，打造出甜美和活力的氛圍。

楊冪一般都以運動悠閒風格為主。(IG@yangmimimi912)

來自意大利的Golden Goose，以帶有「歷練和髒感」的設計成焦點，「國民男神」宋仲基亦於《太陽的後裔》經常穿著，因而引起一股搶購熱潮。品牌近日更首次找來陳偉霆擔任代言人，帶來新的景象。

Golden Goose以帶有「歷練和髒感」的設計成焦點。(Golden Goose)

【波鞋穿搭】波鞋控女星五：蔡卓妍

蔡卓妍近來在《乘風破浪3》中得到不少關注，節目中她亦常穿不同的波鞋，展現出時尚活力的一面。蔡卓妍私下超愛穿白色厚底波鞋，會以舒適的鬆身綿褲配Hogan Hyperactive白波鞋，呈現出型格的街頭風格，亦會運用成熟的A字中長裙，散發甜美和活力的感覺。

蔡卓妍私下超愛穿白色厚底波鞋。(IG@choisaaaa)