香港金曲獎｜一個頒獎禮揭開TVB八大問題　得獎歌手缺席非致命傷?

7月24號由TVB以及香港電台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》在一片爭議聲之下落幕，除了不少得獎歌手缺席導致星光暗淡之外，網民亦紛紛批評節目沉悶兼且在安排上問題多到數不完：｢搵班後生出嚟但唱老歌，換湯不換藥｣、｢又要照舊TVB作風趕時間咁｣、｢講到尾咪又係TVB班人圍威喂」、｢以前啲一姐，吳若希、連詩雅都冇嚟？｣其實，這個頒獎禮所揭露的問題，又豈止網民提及的那麼少呢？



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一、一切可能要從四大唱片與無綫版稅風波說起

2009年TVB因版稅問題與四大唱片公司決裂，其後多年間，四大唱片旗下的大部份歌手亦無緣角逐《勁歌金曲頒獎典禮》任何獎項，甚至難以爭取機會在電視台亮相，這不止形成了一個「香港樂壇菁黃不接」的假象，一手玩爛香港樂壇，更讓TVB舉辦的音樂頒獎禮多年來可謂毫無星光，從此幾乎清一色由TVB為數頗少的歌手｢分豬肉｣。

二、沒有其他唱片歌手捧場如何解決？

為了解決音樂頒獎禮幾乎沒有知名歌手撐場的問題，TVB其實亦花過不少心機，與四大唱片反面的同年，力谷當時的一線演員如林峯、胡杏兒等作多線發展，演戲兼做歌手。然而演員終歸是演員，拍劇忙之餘還要被逼唱歌實在是強人所難，加上唱功成疑，於是唱者辛苦，聽者亦聽到皺曬眉頭。

相信有留意香港樂壇的讀者必然記得當年黃宗澤的首本名曲〈Hey Boy〉﹙亦被網民戲稱〈This XXX仔﹚，以及他與陳奕迅合唱的車禍場面是多麼的令黃宗澤本人難堪，觀眾即使相隔多年再重温那一幕，相信仍然能夠感受到有幾尷尬。

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三、《超級巨聲》與《星夢傳奇》

安排黃宗澤出醜後，TVB可能終於發現夾硬強逼觀眾接受演員｢唱到歌｣的這種造星模式原來不可行，甚少再安排演員唱歌。與此同時，TVB除了舉辦了自家製的選秀比賽《超級巨聲》，2013年亦錄製《星夢傳奇》從合約藝人中發掘歌手，此舉不但解決了上述演員唱功成疑的問題，更直接跳過一般唱歌選秀節目海選的程序，快捷之餘又就手，而知名度低的合約藝人｢騷錢｣有機會相對便宜，真正慳錢又環保。

四、巨聲幫與星夢幫

自此TVB正式進入自家製音樂的全盛時期，力捧《超級巨聲》及《星夢傳奇》出身的歌手做巨星﹙例如：許廷鏗、吳若希、胡鴻鈞、鄭俊弘等），由他們包攬所有劇集歌曲，洗腦式向觀眾｢硬sell｣自家歌手及歌曲，可惜這種行銷方式適得其反；在《使徒行者》瘋狂插播〈越難越愛〉，劇集高潮位又播，片尾又播，《勁歌金曲》再請吳若希本人上台唱，務求睇開TVB的觀眾一聽前奏就自動記起全首歌，打造〈越難越愛〉成新經典，但事實卻是硬谷不成兼令人反感。﹙多年後再請楊丞琳在《聲生不息》唱多次，還很難聽，貴為天后唱功卻被吳若希比下去。﹚

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五、｢前一姐｣吳若希、菊梓喬慘淪棄將

網民：｢以前啲一姐，吳若希、連詩雅都冇嚟？｣《香港金曲頒獎典禮2021/2022》上，除了已轉會的許廷鏗不說，｢巨聲幫/星夢幫｣的吳若希、胡鴻鈞、鄭俊弘突然淪為棄將，全部食白果，甚至連｢前一姐｣菊梓喬亦只分得一個獎，地位堪憂。為何一度備受TVB力谷的歌手總是曇花一現？很有可能反映了該電視台｢造星心態｣甚為短視，而這一個問題相信亦早被其主要競爭對手看穿，成為ViuTV造星的成功之道。

六、TVB經營藝人的「短命模式」

一個參加《超級巨聲》或《星夢傳奇》的人必然有個歌手夢，可惜TVB往往未必懂得尊重其意願，一旦將音樂資源分配去其他歌手時，原本備受力捧的歌手往往只能退而求其次，拍劇、主持或在綜藝節目中亮相﹙而要求專心發現歌手事業則有可能被視為擺架子、難合作、皇恩浩盪施捨他拍劇機會卻不懂得珍惜感恩云云﹚，或者只能轉投其他唱片公司另謀出路。這就是TVB在這些年來經營歌手之道，一味力捧新歌手，忽視舊有歌手發展的可持續性，摧毀其歌手夢，終將讓/與他們同被時代淘汰。

然而獲得公司大量資源的歌手亦因福得禍，排山倒海的曝光實情極趕客，即使身為TVB的忠實支持者亦難免覺得煩厭；加上TVB又很喜歡將歌手硬捧上神檯，好比林峯發展音樂事業的初期突然獲封｢亞太區最受歡迎男歌手｣，或者前文提過TVB安排黃宗澤與陳奕迅合唱等，正常人都知這種造星模式根本離地又可笑，完全不可行。

但從炎明熹身上，我們可見TVB仍然非常固執，拒絕從過往的失敗經驗學習，繼續以霸屏方式洗腦觀眾｢她就是天后接班人｣﹙但明明不論歌藝或人氣與初出道的容祖兒或鄧紫棋完全沾不上邊﹚，然而，只要一個歌手/藝人有足夠的實力與決心，相信仍有機會擺脱命運，避免踏上吳若希或菊梓喬等｢前一姐｣的後塵。

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七、炎明熹以及所有TVB藝人不能忽視的危機

一個歌手能成為天王天后必需經過歲月洗禮，而觀乎TVB過往10年間，真正願意用心栽培的時間才短短幾年，被投閒置散的藝人將面臨永遠的｢樽頸位｣鬱鬱不得志，因此必需轉型自救。以炎明熹為例，若在力捧期間無法打破同温層，將人氣帶出TVB受眾之外，在續約時必然受到掣肘，漸被冷待成為下一個｢前一姐｣。若不續約的話，則很大機會因為「TVB味太濃」而不獲其他唱片公司賞識，如同鄭俊弘完約後離巢一年後又回巢一樣，不受力捧兼繼續坐冷板凳。

八、沉悶的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》

說遠了，回歸正題。TVB除了造星模式故步自封，在製作音樂頒獎禮亦如倒模一樣毫無突破，與香港電台合辦仍然理所當然的創意欠奉，甚至有機會誤將節目的失敗歸究於他人，認定頒獎禮沉悶只因得獎歌手不出席，或怪罪ViuTV不捧場。事實上，TVB主要競爭對手從來非ViuTV，而是它自己；TVB不知道從什麼時候開始集中製作一式一樣的作品（包括歌曲、節目、頒獎禮、劇集等等），在創作上全方位拒絕創新，更忽略了原有受眾的真正需要，彷彿已從大台地位跌落神壇變成「第二個亞視」。

最後，由於聽聞曾志偉表示期望《香港金曲頒獎典禮2021/2022》能像香港電影金像獎一樣，因此筆者希望引用今屆金像奬的主題「不惑如初」對TVB寄語；希望TVB在新時代與內地接軌之餘亦毋忘初衷，以香港觀眾為本，並發揮作為「大台」製作節目及音樂時應有的膽量及前瞻性，打造主要受眾真正想看的娛樂作品。

補充：在此必需重申，本文並非旨在唱衰TVB，而是在它身上寄予厚望，從自身經營模式上的不足學習（當然首先要肯認衰）。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：《香港金曲頒獎典禮2021/2022》之愚見】