金剛分手4個月赴大陸拍戲IG突爆粗！31字揭超慘現況：沒衣服穿了…

金剛（李信樵）今年5月與小嫺一起直播宣布已經分手1個月，恢復單身後給自己了個暑假，上個月他突然宣布假期已經結束，更興奮終於有了工作，將到大陸橫店拍。近日人在大陸的金剛卻突然透露，自己目前暫時還沒開工！



【圖輯】點圖放大看更多金剛近照及他爆粗的IG限時動態👇👇👇

+ 15

金剛上個月21號開心透露將到大陸拍戲，許久未開工的他心情特別興奮，直言「內心的激昂跟澎派難以用言語形容，只希望去橫店會變瘦」。豈料，事隔半個多月，昨（11日）他卻突然在社群平台大吐苦水，表示原本談好的新戲遲遲未開拍，甚至還因為衣服帶太少「沒衣服穿」，看得出他相當無奈。

【同場加映】金剛秘密返台給女友驚喜家中驚現猛男 被綠畫面太衝擊即怒提分手（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

點擊下圖觀睇金剛歷任女友或緋聞女友靚相：

+ 33

延伸閱讀：

專訪／百億票房紅星九孔55歲得女 買2千坪地造退休人生

網友傻眼！ 正妹直播賣貨胸部走山 離奇畫面曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】