金剛分手4個月赴大陸拍戲IG突爆粗！31字揭超慘現況：沒衣服穿了…
撰文：聯合新聞網
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金剛（李信樵）今年5月與小嫺一起直播宣布已經分手1個月，恢復單身後給自己了個暑假，上個月他突然宣布假期已經結束，更興奮終於有了工作，將到大陸橫店拍。近日人在大陸的金剛卻突然透露，自己目前暫時還沒開工！
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金剛上個月21號開心透露將到大陸拍戲，許久未開工的他心情特別興奮，直言「內心的激昂跟澎派難以用言語形容，只希望去橫店會變瘦」。豈料，事隔半個多月，昨（11日）他卻突然在社群平台大吐苦水，表示原本談好的新戲遲遲未開拍，甚至還因為衣服帶太少「沒衣服穿」，看得出他相當無奈。
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