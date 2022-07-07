金剛前度小嫻：「為什麼一個人吃飯可以這麼幸福」IG兩句話惹揣測

台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）與何守正在2018年結束6年婚姻後，於2020年8月大方認愛金剛（李信樵），更不時會在社交平台上放閃，沒想到小兩口在5月11日晚間合體開直播宣佈分手消息，震驚各界。



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如今近2個月過去，不時會在社交平台上和網友互動、分享生活與工作日常的小嫻，也在日前曬出獨自享用午餐的美照，兩句話意外曝光恢復單身的心境。

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小嫻日前透過IG限時動態秀出享用韓式美食的美照，只見圖中曬出5樣小菜之餘，眼前塞滿嫩豆腐和肉品的石鍋更是讓人看了食慾大開。小嫻也在限時動態中留下：「為什麼一個人吃飯可以這麼幸福」、「安靜、好好的享用」，短短2句話背後，道出了開始享受恢復單身的自由時光，也似乎已走出了情傷。

嫻也在限時動態中留下：「為什麼一個人吃飯可以這麼幸福」、「安靜、好好的享用」兩句惹網民揣測。（IG截圖）

據了解，小嫻和金剛分手後，一度引來不少通告邀約，希望2人上節目分享戀愛到分手的心路歷程，但都被經紀人一一回絕。雙方目前都有在屏東恆春繼續發展事業的想法，首先金剛將繼續雞翼生意；至於小嫻也將投入新工作，耿聰3月開始就在上導覽員的課程，過去也努力拿下動力帆船和潛水員執照，希望未來可以從事屏東恆春導覽員的工作。

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