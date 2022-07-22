金剛分手後IG宣佈飛大陸工作：內心的激昂跟澎派難以用言語形容！

台灣女星小嫻（黃瑜嫻）與何守正在2018年結束6年婚姻後，於2020年8月大方認愛藝人金剛（李信樵），更不時會在社交平台上放閃，沒想到2人5月中旬竟透過直播宣佈分手，震驚各界。



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不過，外界也相當關注2人恢復單身後，是否會經常現身螢光幕前，而金剛就透露，自己給自己放的長假已結束，即將飛往橫店拍戲，讓大批粉絲又驚又喜。

金剛21日發文透露，這次休假不到1個月就得結束，而他也即將飛往廈門，接著再轉往橫店展開拍攝工作，久違接觸戲劇拍攝，讓金剛激動直呼：「好久沒有的行程，內心的激昂跟澎派難以用言語形容！」還逗趣提醒自己抵達橫店時記得變瘦、提防中暑。另外，金剛也透過IG Story曬出機票、搭上飛機時拍攝的美景，更忍不住感慨嘆道：「久違了！」接著還不忘和網友一同開箱防疫旅館。

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人目前已在橫店拍戲的女星姚蜜則留言表示：「來了橫店一定會變瘦，熱到吃不下」，言語中透露橫店當地的夏日炎炎。對於金剛即將投入新戲拍攝，不少網友也紛紛留言應援：「咖啡不要飲太多，會脫水」、「加油喔！要常常報訊息，讓我們知道你很好」、「去橫店是拍古裝嗎」、「祝順風，黃少祺也在橫店耶！」

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