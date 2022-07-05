金剛前度小嫻分手後首發聲 獨自返台北竟沒地方住 親揭落魄慘況
撰文：TVBS新聞網
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台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）5月無預警向外宣布分手，在開直播向外界交代完畢後，小嫻再也沒有因此事表態，怎料她首度受訪回應了，直言已退金剛追蹤，她也因為工作回到台北，也因為沒有房子住，只能寄住酒店。
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金剛上（6）月才透露，分手後心情還在調適中，很感謝小嫻先前的幫忙。未來和小嫻是否有機會復合？或者投入下一段新戀情？金剛則是回應，感情一切隨緣，目前他會先專心工作。對戀情金剛未說死，一切都有可能。
而自直播後未表態的小嫻也回應了，相比金剛的不說死，她則是決定放下過去。根據《三立新聞網》報導，小嫻自分手後便沒有與金剛連絡過，也將社群退了追蹤，坦承「先安靜一下」，彼此理性和平地分開，她也祝福對方一切順利。
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對於是否已打算進入下一段感情，或者再找圈內人？小嫻指出，目前沒有心思戀愛，也不會這麼快投入新戀情，她也不想考慮太多未來假設性的事，現在只想先消化好上一段感情，並多了解自己多一些，調整好自身狀態：「可以給幸福的只有自己。」
小嫻目前因為工作回到台北，但她並沒有觸景傷情，打算繼續定居在墾丁。小嫻透露，她並不想因為感情的事改變生活，而且在台北並沒有地方可以住，只能住在酒店裡，而且她當初定居墾丁就是想融入當地生活，甚至入籍上社區大學的導覽課，所以她不會搬離墾丁。
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