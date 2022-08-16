敗光亡母遺產窮到下海拍AV！日本星二代閃嫁跨仔　過完生日變前夫

日本星二代坂口杏里崩壞事蹟再添一筆，新婚兩個月的她在IG Story宣布離婚，受夠了跨性別的格鬥家丈夫福島進一。



坂口杏里曾是擁有一定知名度的星二代，但她迷上牛郎後敗光母親遺產，走投無路後下海陪酒、拍成人片，甚至曾遭性侵懷孕後墮胎。她雖然已經宣布退出演藝圈，但仍然擁有網路聲量，始終是話題人物。今年5月她和跨性別格鬥選手福島進一熱戀，短短交往12天就閃婚。但兩人從一開始大曬恩愛，到變成互相抱怨，最終婚變成為怨偶。

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坂口杏里在IG Story宣布：「離婚已經成立，我想至少在他生日前都當對好夫妻，所以才一直忍耐著。」她不滿丈夫沒有金錢觀念，對她會大小聲甚至丟東西。老公也對她的任性忍無可忍，雙方最後決定分道揚鑣。

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