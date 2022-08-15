福原愛曬早餐照　一個破綻洩露與「橫濱高帥男」去度假的甜蜜證據

江宏傑前妻福原愛離婚後跟男友「橫濱高帥男」愈愛愈公開，13日曬出份量明顯是雙人份的早餐照，微博發文的地點還在新加坡，外界猜測跟男友去甜蜜度假的可能性極高！



福原愛在微博貼出的早餐照圖文，寫道：「8月13號我開始打球的第二個生日，身體健康，過好每一天。」

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33歲，生日是11月1日的她慶生第二次，被粉絲解讀成在慶祝她從球壇出道的紀念日。而貼出的早餐照裡菜色豐富，而且都呈雙數對稱，2片多士跟4顆荷包蛋兩個人分享恰恰好，不免讓人覺得她趁機放閃跟自己男友「橫濱高帥男」的戀情。

而發文地點也耐人尋味，1個月前的微博發文在日本，此刻顯示在新加坡，跟男友來度假放鬆兼工作的意味濃厚，而早餐菜色也讓網友驚問：「妳能吃4顆蛋啊？」

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