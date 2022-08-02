19歲日女星疑遭前度報復瘋傳性愛片「復仇式色情」受害人不止一個

近日有一支不雅影片在社群媒體封傳，據傳影片中的人物，是日本偶像團體「KRD8」成員櫻井美琉（桜井みる）。



櫻井美琉後來也發表聲明，表示已經逮到兇手，間接承認自己就是影中人，目前該聲明已遭到刪除。

【圖輯】「復仇式色情」受害人不止一個？19歲櫻井美琉疑遭前度報復瘋傳性愛片超慘（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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日本女團「KRD8」主要在兵庫縣姫路市活動，19歲的櫻井美琉是該團體的最年輕成員，外表甜美可愛，相當受粉絲歡迎。然而，7月1號卻有一條不雅影片在社群媒體流傳，影片中的女性的外貌與她極為相似，引發網友議論紛紛。

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她7月5號透過官方Twitter帳號發文，表示自己成為重大事件的受害者，當地警方已經聯絡犯人。針對多名網友在網路上惡意發文的「二次傷害」，她也會在諮詢律師和警察後，採取進一步的法律行動，呼籲網友不要對刑事事件的受害人做出不恰當的行為。

儘管她後來將該貼文刪除，仍引發許多粉絲議論紛紛。許多人懷疑是櫻井過去的交往對象惡意流出影片。這種以騷擾為目的，將前交往對象等色情影片或照片散布網路的「復仇式色情」（リベンジポルノ），在日本確實並不罕見。光是2021年，警方就接到1628件關於復仇式色情的諮詢案件，其中有26%是十多歲的青少年，加害人多半是「交往對象或前交往對象」。

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