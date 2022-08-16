雞排妹曾因1句惹火言論跌落神壇瞬間零工作　多年後無奈解釋原因

台灣節目《小明星大跟班》日前討論「講實話真的錯了嗎？超直白藝人的慘痛代價！」，鄭家純（雞排妹）曾於2013年因「拒跟22K（約5800元港幣、下同）男交往」發言惹議，代言工作一夕全無，她無奈解釋：「領22K的男生他可能剛出社會，我比較早出社會，怕沒辦法有很深的交流，而且我也怕男生會覺得壓力很大。」



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不料這番言論被台灣媒體大肆炒作，還引來大批網友毒舌批評，讓鄭家純很委屈：「我算是被社會教訓了很多說話的藝術。」吳宗憲則是以為人父的立場分享看法：「其實22K是大家共同的問題，我也是為人父母，當然希望孩子嫁娶能有一個比較好的開端，財務狀況一定是考量之一。」

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趙正平也曾因直率敢言的個性痛失代言：「經紀人幫我找到手遊代言，跟廠商見面的時候，他們說除了記者會，還要做粉絲互動直播等等，我說有必要做這麼多嗎？」當下經紀人趕緊打圓場，表示廠商對這次合作很有心也很看重，不料趙正平一句話，又讓現場氣氛降回冰點：「我就多講了一句『有心就要說到做到』，結果整個局被我弄得不上不下，最後我等了1個月，經紀人說他們不找我了。」

當時趙正平還跟經紀人放話「那種不接也罷！我差這個錢嗎？」，沒想到這代言費竟高達300萬台幣，讓趙正平超後悔：「如果知道是這個錢，除了廠商要我做的，我還會加碼！」

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