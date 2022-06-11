王祖賢舊照曝光　肚腩仔遭網熱議！細數微胖女3大好處：財運好

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】王祖賢雖已淡出多年，但網友對於「一代女神」的關心始終不減。日前有王祖賢近照流出，相中身穿黑色長袍的她狀態極佳，網友大讚女神美貌依舊。同時，又有網友翻出王祖賢早年的雜誌舊照，更直指「王祖賢胖了也是王祖賢」，大讚她儘管微胖兼有小肚腩也一樣美！



>>>55歲王祖賢近況曝光 優雅自然地老去！一生錯愛2人學佛悟透人生<<<

早前，有網民分享了遠在加拿大的王祖賢近照，相中的她疑似身在佛堂內身穿黑袍戴著黑色口罩，僅露出眉眼與黑色秀髮已仙氣十足！照片中可以清晰看到55歲的她素顏時皮膚狀態也非常好，彷似回到少女時期，感覺沒有太大變化。

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】有網民分享了遠在加拿大的王祖賢近照。（微博@林遠圖）

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】相中的她疑似身在佛堂內身穿黑袍戴著黑色口罩。（微博@林遠圖）

王祖賢舊照曝光 微胖身材獲大讚：好過皮包骨

除了王祖賢的近照備受熱議，就連她的舊照也被網友翻出瘋傳。早年王祖賢曾為日本雜誌拍攝硬照，銀色緊身背心裙讓王祖賢的身材一覽無遺，可以看到她腰間的小贅肉。網友以「王祖賢胖了也是王祖賢」為題分享照片，力勸時下女生不要身材焦慮，不必要為了他人的身材標準而減肥，微胖也有它獨有的美！網友們也一面倒大讚這種健美身材更好看，完全是很勻稱的身形，就算是肉肉的也絕美。

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】除了王祖賢的近照備受熱議，就連她的舊照也被網友翻出瘋傳。（電影截圖）

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】早年王祖賢曾為日本雜誌拍攝硬照。（Red@林娜娜）

其實健康最重要，只要身體健康便不一定要追求骨感，有時候比起乾瘦的身材，「蜜大腿」、「豐臀」、「嬰兒胖」等更具吸引力，就連韓國也追求「蜜大腿」這種健美體態。另外，還有研究顯示與微胖女戀愛的幸福感高於骨感女10倍，細數當微胖女的3大好處吧！

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】就連韓國也追求「蜜大腿」這種健美體態。（IG@chengxiao_0715）

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】有研究顯示與微胖女戀愛的幸福感高於骨感女10倍！（電影截圖）

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】微胖女好處1. 晚年衣食無憂！

許多女生都追求瓜子臉尖下巴，但在相學中下巴代表了晚年運，假如下巴瘦削無半兩肉便代表晚年運不太好。而下巴有肉則正正相反，不但晚年衣食無憂，更代表健康財運也很好，所以下巴豐滿有肉的姊妹們有福了！

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】下巴豐滿有肉的姊妹們有福了！（綜藝截圖）

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】微胖女好處2. 人緣好

微胖女的親和力也特別高，也很容易獲得別人的好感，而且「嬰兒胖」顯甜美可人之外，還有減齡的效果呢！在相學上也直指臉頰圓潤的女生人緣也比較好，更有助人際關係的發展。

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】相學上也直指臉頰圓潤的女生人緣也比較好，更有助人際關係的發展。（IG@roxannetong）

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】微胖女好處3. 財運好

微胖女大多擁有豐臀與「蜜大腿」（即較粗壯與有肉的大腿），而這兩樣的好處其實數之不盡！常有人言：「屁股大好生養」，其實是不是好生養也是其次，豐臀的女生比起其他女生的財運更好，因為福氣存於肉中，乾瘦扁平的臀部財運也會比較差。另外單就外觀而言，擁有豐臀和「蜜大腿」的女生穿起衣服，特別是牛仔褲的線條也更好看！

【王祖賢近照／王祖賢年輕微胖】豐臀的女生比起其他女生的財運更好！（IG@joyfulck）

王祖賢舊照Q&A