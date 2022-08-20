愛莉莎莎遊泰國曼谷遭盗竊　曝損失13萬台幣身份證健保卡都被偷

台灣YouTuber愛莉莎莎日前到泰國旅遊，16日卻在Instagram限時動態貼出赴警局報案的照片，寫下「監視器有拍到偷我相機的賤人」。19日，她在曼谷臥佛寺打卡並分享旅遊照，透露「被偷損失13萬（台幣）」，雖然遭竊難免影響心情，不過她表示還是很好玩啦。



愛莉莎莎表示，財物損失估算出這13萬台幣，還包括住宿費，其實她這次來是要拍「最貴酒店系列」，所以住了四晚高檔酒店，沒想到相機卻被偷了，而她平時純旅遊都是住便宜的。

而有網友問她是否有找回被偷的財物，她無奈笑回「當然沒」。還有網友關心「證件被偷才麻煩，辛苦莎莎了」，她則透露身份證健保卡都被偷了，不過好險護照還在。

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