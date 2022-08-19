余苑綺病危上半身變黑示意「讓我走」求解脫　爸爸崩潰：怎麼捨得

飽受直腸癌折磨長達8年的台灣藝人余苑綺，昨（18）日驚傳病況危急，余家人全趕赴當地醫院，爸爸余天再也忍不住大哭，崩潰透露愛女清醒時，用手勢示意要家人「讓她走」，讓人聞之鼻酸，而經紀人閃亮亮亦趕至醫院了解，並透露：「（她）突然變得很虛弱，上半身癌細胞擴散，都變黑了。」



對此，台灣胸腔重症醫生蘇一峰昨發文指出，看了太多生離死別最後的痛苦一刻，認為若患者最後心願是想解脫：「流淚放手是最後的愛！」

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余天昨原本要為新北市長參選人林佳龍站台，臨時接到當地醫院通知稱余苑綺病危，他哭著上車隨即趕赴醫院。出面受訪時，余天數度泣不成聲，稱女兒時睡時醒，意識不太清楚，但清醒時竟哭著求死：「她用比的說叫我讓她走，我怎麼捨得？我怎麼可能讓她走？我說不可以她說拜託讓我走，怎麼可以這麼殘忍！」

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台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰昨在Facebook上發文稱，重症醫生看多了生死離別最後痛苦的一刻，認為：「當患者最後心願只求從痛苦中解脫，現代醫療進步勉強使用維生儀器仍可以維持生命，但也無法讓疾病痊癒，流淚放手是最後的愛。」

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