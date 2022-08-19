Bump揭柬埔寨騙案即被黑社會「肉搜」收無數恐嚇　網民憂性命不保

【柬埔寨詐騙／KK園區／好棒Bump】台灣YouTuber「好棒Bump」的影片被台灣外交部指為錯誤報導「切勿以訛傳訛」，雙方隔空對戰，Bump昨晚PO出最新影片，請被救出的台人現身說法，徹底打臉台灣外交部的說詞，感嘆他的付出對得起台灣，但台灣政府對不起他。影片曝光後，網友一面倒大讚Bump勇敢說出實話，但也擔心他的安全：「太勇敢了，希望他平安。」



有網友在PTT發文：「本來Bump不介入，大家歌照唱舞照跳，還拿起酒杯開開心心，既得利益者賺大錢」，不過，Bump跳出來說出真相，敢跟台灣政府正面對槓，他不禁大讚：「擋了一堆人的利益，我不得不說，Bump是條漢子。」

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貼文一出，網友們豎起大拇指喊「真男人」：「敢拍那個影片還挺不容易的，我做不到」、「擋人財路，真的很勇」、「太猛了，直接點名要人出來解釋」、「Man到爆」、「如果有做事的人會被黑成這樣，那誰還敢做事」、「年輕人很敢衝，給推」。底下也有不少網友擔心Bump的安全：「但他之後要生活在恐懼中」、「再來可能被一些特別人物查黑歷史或背景」、「我猜Bump接下來就會被各種的小細節放大攻擊」。

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Bump昨日請出他從杜拜救出的林姓男子出面作證，林男表示，他跟朋友被以高薪誘騙到杜拜的阿爾巴沙，第一時間他們試圖聯繫台灣外交部，等了一天都沒有消息，再次連繫後台灣外交部則回沒辦法幫忙。

林男打電話給台灣外交部駐杜拜辦事處的領事求救，卻都被領事以「你只能自己想辦法了」拒絕，最後林男透過跳樓才逃生；他逃出後想要跟辦事處申請臨時護照，卻屢遭拒絕，直到Bump寄信給台灣總統府求助，外交部才突然改口，通知他可以去領。

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Bump氣憤地說：「（台灣）外交部部長吳釗燮請你給我一個交代，站出來解釋，講清楚，你們接下來要怎麼做？你們的政策是什麼？怎麼救？要放棄嗎？」Bump也透露，近期受到許多壓力，很多黑道都在找他，甚至連他的朋友烏鴉都被人持槍詢問：「Bump住哪？」但當他接收到網友的求救時，他理解自己會犧牲未來很多事物、賺錢的機會，這責任也沒人想扛，只能由他來擔。

Bump坦言，收過無數的恐嚇。（Youtube@好棒Bump）

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