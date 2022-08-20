柬埔寨詐騙｜Bump曝救援「失敗的也很多」　耗費了一、兩百萬台幣

台灣YouTuber「好棒Bump」拍攝「詐騙解碼」系列影片並親自參與救援，被認為是柬埔寨人肉票事件的「吹哨者」，許多網友也稱他是「正義哥」。



他接受朱學恆專訪時透露救援至今經手受害者有40多位，有成功也有失敗的，並稱「失敗的也很多」。

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他透露柬埔寨救援是團隊行動，約10人參與，過程不僅花錢，還很危險，Bump表示，救援金額有受害者付，也有他和友人支援，並透露從杜拜事件到近期大眾關注的柬埔寨事件，救援所耗費的金額已有一、兩百萬，而這當中不包含影片拍攝的花費。

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而被問到是怎麼從拍攝影片到實際投入救援行動？他表示「就是遇到了」，他表示杜拜是他首次拍成功的，但並非他第一次收到求救訊息，透露早在杜拜前就收到不少訊息，但聯繫到一半人就消失了。而朱學恆請Bump推測當初斷聯的人的現況時，Bump認為應該活著，只無法出來，他還表示大家討論到受害者「黑數」，實際有多少人，沒有人可以知道。

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