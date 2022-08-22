林襄性感現身寫真簽書會　謙稱身材已縮水　安心將身體交給1個人

圈粉無數的台灣啦啦隊女神林襄日前出席《與你襄愛》寫真簽書會，她展現十足誠意，上身僅僅裹著兩條布，秀出性感的側胸以及玲瓏有緻的好身材。林襄的寫真書中擁有多組「老公視角」的照片，親手幫她拍攝寫真的人正是她的經紀人莉奈，林襄笑說：「把我的身體交給她，可以全裸在她面前走來走去！」可見兩人相當信任對方。



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近日林襄參與《全明星運動會4》，擔任黃隊隊經理一職，戰友們也一字排開、現身力挺。因為陪著黃隊練習，林襄自認膚色黑了一圈，8月甚至只有休息兩天：「現在就努力打起精神，原本想說今天能不能提早下班，結果看起來是要加班了！」而林襄的經紀人說，其實她的身手很好，很適合當選手，但因為工作安排，就沒有特別報名。

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林襄在坦言參與《全明星》的過程中，體重也消了不少，胸部也有一點縮水，因此偶爾會有離罩的狀況，現在就是要好好吃胖，希望它可以長回來。近期也出寫真書的蕭芷渲（閃亮亮）當日捧著花束來到現場應援，兩位女神碰頭不僅不會有比較心態，林襄還敲碗想要合體拍寫真，但近日蕭芷渲的電子寫真書外流，讓她的心情有點被影響，對此，林襄則暖心安慰：「這東西很容易外流，我也外流過，希望大家要支持正版。」

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