台啦啦隊女神林襄「極致清涼穿搭」去沙灘　網民：誘人過着比堅尼

台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」一員的網紅林襄向來不吝於展示自己的魔鬼身材，火辣曲線配上天使臉孔，讓她在網路上坐擁超過百萬粉絲，而她也藉著到澎湖工作的同時，大方放送清涼穿搭，讓網友大讚：「比穿比堅尼還辣！」

從林襄IG上公開的美照可以看到她為了避免浪花打濕褲管，將長褲捲起，上身則是小可愛搭罩衫（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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呼之欲出的渾圓胸器讓不少網友直呼這真的「乖乖不得了」、「若隱若現才是殺手鐧」、「襄民集合」。

而林襄也在美照的文案中寫下「這就是澎湖Style，陽光、沙灘、沒有比基尼，但是有我」，足見雖然這次到訪澎湖是為了拍攝工作，但仍不影響沙灘戲水配上好天氣的愉悅心情，一如既往地福利放送也吸引大批網友朝聖。

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