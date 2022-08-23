34歲台網紅曬性感浸浴照 單手遮敏感部位疑失手走光 真相超搞笑
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅團體「這群人TGOP」的木星這幾天前往墾丁遊玩，在夏日豔陽下曬黑，自嘲變成木炭，還分享背部全裸的浸浴照，但是網友發現亮點，懷疑她是否走光了，而木星則揭開搞笑真相。
木星在IG上分享幾張浸浴的照片，不過其中一張她抬起手來喝水，露出引人遐思的側乳，不少網友懷疑她走光了，紛紛留言：「我一直不斷放大」、「姊，是不是露點」，隨後木星親回應：「那是手指，是手指」，還強調：「我有放大很多次。」
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