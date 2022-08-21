岡田紗佳稱霸麻將界　國士無雙即係十三么！廣東VS日本牌食糊點叫

職業雀士及模特兒岡田紗佳，參加《麻將最強戰》特別賽食出極罕見的「國士無雙叫十三扉」，即是廣東牌的十三么。網民都很驚訝十三么竟有如此霸氣的日文名，其實日本麻將還有很多特別名稱，一起看看吧！



岡田紗佳 / 《麻將最強戰》2022特別賽截圖

日本模特兒兼職業麻將選手岡田紗佳，近日代表所屬的隊伍Kadokawa Sakura Knights出戰當地的《麻將最強戰》2022特別賽。比賽上岡田紗佳竟食出極罕見的「國士無雙叫十三扉」（国士無双十三面待ち），即是十三么的罕見版，成功奪冠。

對手瑞原明奈出銃，岡田紗佳食糊 / 《麻將最強戰》2022特別賽截圖

雖然香港和日本人同樣愛打麻將，不過兩地規則及食糊招式名就有很大不同。日本麻將採用計分制，而且招式名霸氣又唯美，除了「國士無雙」等於十三么，還有甚麼特別的名稱呢？

👇點撃圖片看廣東牌VS日本牌食糊點叫👇

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【1】嶺上開花=槓上自摸

槓牌後在平時抽牌的另一邊補牌，剛好自摸到需要的牌並食糊。

【2】混老頭=花么、混么九

四個刻子及一對眼都是1、9或番子，可說是對對糊其中一種。

【3】清老頭=清么

所有刻子、槓子、眼都要是1或9牌（一萬、九萬、一索、九索、一筒、九筒）。

【4】四暗刻=坎坎糊

高級版對對糊，全副麻將都要靠自摸或暗槓，不可以「碰」或明槓。另有一說是叫糊單吊時可以吃出銃。

【5】國士無雙（国士無双）=十三么

包括一萬、九萬、一索、九索、一筒、九筒、7隻番子（東南西北中發白）及以上所有牌任何多1隻組成。組成十三么全程都要自摸，實力運氣缺一不可。

【6】九蓮寶燈（九蓮宝燈）=九子連環

萬、筒、索子其中一種打出「111 2345678 999」，加上1至9任意一隻，同時要是門前清。

【7】四槓子=十八羅漢

顧名思義槓四次，再加一對眼就是十八羅漢。

無論是廣東牌還是日本牌，打麻將都是維繫朋友之間感情的好活動，你平時又喜歡「大戰四方城」嗎？留言分享吧！

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