台灣啦啦隊戰國時代 入場睇女神多過睇波 有個靚到被讚剃頭都贏
撰文：中天快點TV
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台灣近期職籃或職棒正在逐漸轉型、興盛發展，熱血的賽況更因為啦啦隊員們的熱舞，成了場邊的重要「嬌」點。近日有1名網友在PTT發文討論，目前中華職棒各隊的啦啦隊成員，「最頂的是哪位」？也成功引起了廣大網友的討論。
原PO在「PTT八卦版」發文指出，許多球迷在進場看職棒比賽時，都不是在關心場上的賽況與球員表現，而是在關心場邊的啦啦隊精彩的熱舞，因此他也很好奇究竟哪1名啦啦隊成員，才是網友們心中「最頂的那位」。
點圖睇睇早前台灣「啦啦隊選美」入圍佳麗 超人氣Yuri都有份▼▼▼
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此貼文一出，立刻引發大批網友熱議，像是「樂天女孩」陳怡叡Yuri、林襄，以及中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的峮峮都各自擁有不少的支持者與粉絲。
其中又以Yuri被點名最多次，「問就是Yuri」、「Yuri剃平頭都贏」、「青菜蘿蔔各有所好，不過Yuri還是公認很優」。
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