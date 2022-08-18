元元吳婕安IG豪曬純白色比堅尼性感照 新髮型成功搶fo
撰文：中天快點TV
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現年26歲的台灣性感女神「元元」吳婕安，因擁有日系童顏外型和E Cup的火辣身材，在IG擁有近百萬粉絲，除了活躍於各大綜藝節目，更出過三版暢銷寫真書，被網友封上「呆萌女神」的外號。元元日前在社群平台公開自己身穿比堅尼的短髮照，完全藏不住的E Cup好身材，頓時引起網友一片熱議。
只見照片中的元元穿著白色綁帶繞頸比堅尼，頂著生平首次嘗試的清新短髮，在泳池邊擺出一系列撩人的姿勢，雪白肌膚和E Cup好身材在陽光下展露無遺。照片中，元元更時不時傾身燦笑對著鏡頭放電，相當性感迷人卻又不失可愛，再加上姣好的E Cup身材，讓元元在稍微彎腰看向鏡頭時，雪白渾圓幾乎快炸出比堅尼，讓網友眼睛大吃冰淇淋。
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不只曬出一系列性感美照，元元還逗趣地在文中寫下：「短髮の我是不是有不一樣的感覺？玩水頭髮都不會用濕！」不忘分享剪短髮的好處。PO文曝光後，頓時引來廣大網友盛讚：「人美！什麼髮型都好看」、「應該再出一本短髮的寫真了」、「巧笑倩兮，魔鬼身材」、「元元好美，回到18歲！」
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