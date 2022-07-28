年齡焦慮｜宣萱曾被批又肥又老　盤點6位積極面對變老的女星

【宣萱|年齡焦慮】51歲宣萱日前在節目憶述，曾在2006年收到劇集《肥田囍事》的出演邀約，但礙於年齡「怕身體會出現問題」，因此宣萱決定推掉工作。宣萱還指當時年約40歲的她，曾受經理人打撃「老了、肥了」，「你沒得做了，不要再當演員，去找別的工作做吧。」不過，宣萱很快便調節好心態，霸氣指自己雖然工作不像從前一樣，「但沒到一個地步，我要去換一份工作，不能再當演員。」



51歲宣萱日前在節目憶述，曾在2006年收到劇集《肥田囍事》的出演邀約。(IG@jessicahsuan_official)

宣萱指出自己在30歲的前夕哭了，認為全盛時期已經過去，一時感到迷失。(IG@jessicahsuan_official)

女生年齡常會被拿來討論，宣萱坦言當時曾受動搖。少女時代或許未能深同感受，但到了30歲後，便開始察覺到自己和身邊的變化，頓時失去安全感。宣萱指出自己在「29到30歲最後一個晚上真的哭了」，認為全盛時期已經過去，一時感到迷失。但當情緒過去，宣萱漸漸感到釋懷，對年齡的態度隨之變得從容，在39轉40歲之際，她看成是個新的好開始；而在49歲的最後一晚，則非常期待可以享受之前所做的一切。

坦然面對無法改變的事實，欣賞自己每個階段的美，除了宣萱，以下的女星也有同樣的看法，並活出自己最美的一面。

現年38歲的楊丞琳早前曾指身體開始出現「滯留狀態」。(IG@rainie77)

年齡焦慮|女星一：楊丞琳

現年38歲的楊丞琳，在度過今年生日後認為，身體開始出現「滯留狀態」，如減肥速度減慢及捱夜需用更長時間恢復等。雖然楊丞琳會提醒自己運動和早睡，但由於工作不定時，難以達成目標，令她感到「非常地焦慮」，並問「如何對抗年齡帶來的變化？」不過，這都是楊丞琳一時的抱怨，就如最初說般，她不是一個怕變老的人，因此過後她如常生活，熱愛打扮和積極運動，以時間給予自己一個答案。

許瑋甯表示，30歲前曾感焦慮惶恐，但到了這個階段時，會發現其實沒差。(IG@anno8o7)

年齡焦慮|女星二：許瑋甯

除了楊丞琳，其好姊妹許瑋甯近年好事連連，不僅結婚還創出一番事業。將要38歲的她，曾在曾之喬的Youtube頻道，分享自己的人生觀。許瑋甯表示，30歲前曾感焦慮惶恐，但到了這個階段時，會發現其實沒差，「只是外界的恐嚇，讓女生對30歲產生恐懼。」許瑋甯亦舉出20歲和30歲時對愛情的不同看法，指後者會較理智，並會找個「讓彼此都能夠有所成長的夥伴」。正因各方面都有所成長，許瑋甯無論在愛情或事業方面，都得到更大的成就。

蔡卓妍指自己在35歲後，確實感受到體力變化。（Instagram@choisaaaa）

年齡焦慮|女星三：蔡卓妍(阿SA)

被稱為「正菜妍」的蔡卓妍，不經不覺將要踏入40歲。蔡卓妍早在內地綜藝《乘風破浪3》分享對年齡的看法。蔡卓妍指自己在35歲後，確實感受到體力變化，相較以前的感輕鬆的事情，現已變得十分疲累。她在其他的訪談，亦曾提到長白髮和皺紋的問題，不過已用約兩年時間適應，現在都不怕老，並在《乘風破浪3》中努力演出每個舞台，成為台上閃耀奪目的一位姐姐。

Sarah Jessica Parker去年續拍《色慾都市》新作。(IG@sarahjessicaparker)

年齡焦慮|女星四：Sarah Jessica Parker

話題電影《色慾都市》時尚教主Sarah Jessica Parker去年續拍系列新作，雖然一眾粉絲都非常期待，但其實Sarah年屆57歲，難免會得到一些難聽的評語。Sarah亦在雜誌專訪中表示，大家總是談論其白髮，但坐在其身旁的白髮男士卻無人過問，「感覺人們似乎不希望我們坦然處在自己的年紀裡。」她認為變老是再正常不過的事，霸氣問道「我的外表就是這樣，我別無選擇。難道我該停止衰老，還是消失嗎？」

徐熙娣指自己已經40來歲，腰間長贅肉在所難免。(IG@elephantdee)

年齡焦慮|女星五：徐熙娣(小S)

對於Sarah得到的批評，台灣女星徐熙娣亦曾在社交媒體回應，怒指現在時代已變，為何女生還要被「歲數」綁架？徐熙娣同時舉例，自己已經40來歲，腰間長贅肉在所難免，但仍想自行選擇如何活下去，「每個年紀都有他的美，還覺得瘦到爆，是很過時很不健康的想法！」

雖然李孝利現年已經43歲，臉上多了幾道皺紋，但她依然活得坦蕩蕩，不時素顏出鏡節目。(IG@hangout_with_yoo)

年齡焦慮|女星六：李孝利

當年紅極韓國的國民妖精李孝利，近年間中回歸綜藝節目。雖然李孝利現年已經43歲，臉上多了幾道皺紋，但她依然活得坦蕩蕩，不時素顏出鏡節目，亦不會刻意遮掩，言談間夾雜幾句中年危機的玩笑。李孝利曾在化妝師好友的Youtube頻道分享美的看法，指外貌取決於基因和後天努力，特別在40歲後，是建基於如何活出人生，「我認為所有人都是漂亮的，每個人都有優缺點，因此最重要是發掘和凸顯自己的長處。」而面對年齡的批評，李孝利更指出「即使世界很煩，但你要很可愛。」李孝利懂得笑看人生，因此美麗才可由心而發。