教養｜小S曾為兩女上課散漫嬲到喊　罰下跪道歉　怎知結局大扭轉

小S常在Facebook上分享家居生活，她與S媽在《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》Podcast裏就提及，小孩真的都很懂察言觀色，好比她一直叫小孩收拾房間，但小孩理都不理，等老公Mike出面講一句「怎麼這麼亂」，女兒們3分鐘就把房間收拾得像剛剛裝潢好一樣乾淨漂亮，讓她大呼不公平！



對此，S媽冷不防直言，認為爸媽就是一個白臉一個黑臉，好比以前小S裝病不想上學時，S媽理都不理，直接趕她出門，但徐爸爸聽到女兒咳嗽時，就會關心詢問，而小S當時立刻就會裝病，想請假在家休息，而徐爸爸隨後就直接簽請假單。S媽更忍不住直呼：「小孩都是小滑頭，從小練習演技，演得真好！」

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小S還提到，有一回她發現老大、老二在家上畫畫課時的態度散漫，她勸了幾次都無效，當場更氣到爆哭，要2人下跪認錯，只是她心裏也只想試試看女兒會怎麼反應，沒想到2個女兒真的當場跪下來，讓小S頓時慌了手腳，連忙扶起女兒們：「快起來！媽媽還是愛你們的。」3人最後還相擁大哭、和解收場。

小S表示，自己並不在意孩子成績好不好，只在乎小孩待人有沒有禮貌、懂不懂尊重人，所以她其實對許老三早上看到家人時不打招呼的舉動頗生氣，老公還曾問老三：「見到爸媽要說甚麼？」沒想到老三竟酷酷地回應：「Hello？」就連看到嫲嫲也是一句「Hi！」並不是說出：「爸爸早」、「媽媽早」、「阿嬤早」。對此，S媽則笑說：「小孩不懂人情世故，如果硬逼他說，豈不成了應酬！」

S媽以自己為例，小時候住在四合院裏的她家中有好多親戚，但她其實搞不清楚誰是誰，因此每次長輩問及「你怎麼都不打招呼」時，她心裏都會想：「我又不認識你是誰！」後來嫁到夫家，若小孩回家沒有跟長輩問好，爺爺就會說：「這誰家的孩子？都沒叫人！」小孩就必須出去，再進家門一次、一一問好，因此三姐妹才養成打招呼的好習慣。

不過小S透露，其實還是有點擔心許老三不懂如何跟旁人聊天，不管親戚問她甚麼問題，她都不回答，S媽則勸女兒放輕鬆，認為老三可能是覺得跟對方不太熟，因為小孩不會因為對方的身份是親人，就會自然產生互動。S媽還不忘獻策，認為若是想要姐妹感情好，乾脆房子只開放一半，全家擠在一起住，家人之間必須學會合作，姐妹感情自然就會變好！

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