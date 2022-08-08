小S自揭醉後尷尬事　仆到一身傷似被家暴　1件事令大女Elly極丟架

小S（徐熙娣）和S媽（黃春梅）都喜歡喝一杯，母女倆在Podcast節目《老娘的老娘》暢談喝酒話題，小S自揭有一次喝醉後在女兒的男同學面前酒後失態，S媽一聽驚呼：「妳這樣不行，真的超丟臉！」



【圖輯】連S媽都忍唔住斥責：「你女兒也太沒面子了！」點圖放大看小S自揭醉後尷尬事👇👇👇

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另外小S酒醉後也常自摔，臉上的傷痕連大S（徐熙媛）看了都忍不住唸她「妳說妳沒有被家暴，別人會信嗎」，她則自嘲摔的部位太剛好，別人要不懷疑都很難。

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小S說，小時候的她因為爸爸酒品很差，所以暗暗立志絕對不碰酒：「後來長大賺了一點錢，吃美食的時候想點杯香檳，結果就停不下來了。」和老公許雅鈞交往後，見識到各式各樣的好酒，更讓她欲罷不能，從此吃飯都習慣配酒喝，不過她喝醉後很常自摔：「每次喝醉酒摔到的地方，都很像是被家暴」，連大S都看不下去，唸她「撞成這樣，妳說妳沒有被家暴別人會信嗎？」S媽也坦言每次小S出門都很擔心，就怕女兒醉了又受傷。

小S還分享有次大女兒Elly約了2個男同學回家做報告：「結果隔天我女兒就說，媽媽妳昨天真的很丟臉，我說我不是喝完就回房間了嗎？女兒說，妳知不知道妳昨天喝醉後就過來說，阿姨真的很開心，給阿姨抱抱一個，歡迎你們多來」，S媽聽了直呼「不行啦，真的超級丟臉，重點是傳出去多難聽啊，你女兒也太沒面子了」，小S解釋在她眼裡都還是孩子，但S媽認為，Elly男同學已經是青少年，該有的界線還是要有，形象多少要顧一下。

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