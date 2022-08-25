庾澄慶20歲仔庾恩利超低胸扮女裝變「最美星二代」網民封佢做女神
撰文：聯合新聞網
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伊能靜與庾澄慶的兒子小哈利（ 庾恩利）常會在社群分享穿女裝的照片，最近他前往義大利度假，又再度分享身穿白色馬甲在海邊的美照，讓人直呼「太辣」。
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小哈利之前回紐約工作，之後轉往義大利度假，在IG分享在知名阿爾瑪菲海岸的照片，只見他身穿白色馬甲上衣，下身也是白色同款窄裙，性感的模樣，讓不少網友都直呼：「像妖豔的波斯貓」、「女神」、「美哭」。
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