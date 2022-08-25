庾澄慶20歲仔庾恩利超低胸扮女裝變「最美星二代」網民封佢做女神

伊能靜與庾澄慶的兒子小哈利（ 庾恩利）常會在社群分享穿女裝的照片，最近他前往義大利度假，又再度分享身穿白色馬甲在海邊的美照，讓人直呼「太辣」。



【圖輯】獲網民齊讚「女神」！20歲小哈利再曬火辣女裝相（點圖放大看更多女裝前後對比👇👇👇）

+ 14

小哈利之前回紐約工作，之後轉往義大利度假，在IG分享在知名阿爾瑪菲海岸的照片，只見他身穿白色馬甲上衣，下身也是白色同款窄裙，性感的模樣，讓不少網友都直呼：「像妖豔的波斯貓」、「女神」、「美哭」。

【同場加映】7大「最美星二代」性感戰力排名 苗僑偉大女苗彤只係No.5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

謝金燕美乳全開露「點」 激動到哭了

血氧下降…不捨家人心碎 傳余苑綺盼「最後只要先生在場」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】