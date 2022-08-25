雞排妹寫真被質疑嚴重P圖 公開修圖前樣貌網民驚訝：原本就好靚
撰文：聯合新聞網
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鄭家純（雞排妹）近來要推出十週年紀念寫真，目前已開始進行預購，不過有網友質疑照片修圖修太大，她也親回應大方承認，還指出哪邊修了圖。
鄭家純日前在社交平台上發文宣告十週年紀念寫真開始預購，也附上一張這次拍攝的寫真照，不少網友稱讚很美，不過有位網友則留言「修太大，與本人差很多」，竟引出本尊親回覆：「嗯你說得對，我把因為在陰影處拍攝，黑眼圈太明顯而修掉了。」
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鄭家純還貼出無修圖的照片，之後她又再貼文表示月底會有寫真影片的曝光，忍不住笑稱：「會不會被說找替身來拍。」
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接著鄭家純就透露這次寫真拍攝每天半夜起床，因為底妝薄透，在陰影處時黑眼圈就會特別明顯，接著還指出照片上還修了臉上的一根頭髮、脖子擠壓到的皺摺，光源不足導致臉上影子、眼窩像有眼影的部分。
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