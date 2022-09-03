46歲舒淇從小被媽媽嫌樣衰「醜小鴨變天鵝」靠2招成為人生贏家

46歲舒淇早前出席BVLGARI頂級珠寶活動，走紅毯時一身黑色緊身長洋裝勾勒出她美人魚般的S曲線，女神氣勢豔壓全場！網友都說「舒淇真的美翻了！陳坤淪為合照工具人」甚至連一同出席的章子怡、趙露思都淪為配角！



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舒淇風情萬種無人可超越

46歲的舒淇這次在上海展覽中心參加BVLGARI頂級珠寶展，身穿Alex Perry禮服包緊緊，卻以細腰圓臀曲線驚豔四座，配戴BVLGARI奇蹟花園系列高級珠寶，搭上她蓬鬆微捲長髮與女王紅唇，既慵懶、又性感、又自在！徹底輾壓一票女明星！連國際巨星章子怡、當紅小花趙露思都不敵她的風采，網友都說「舒淇美暈了！動圖更美~從頭髮絲美到腳後跟」、「真的隨便往哪一站都是風景」。

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舒淇從小被媽媽嫌醜

不否認舒淇是一位起手牌不是很好的演員，卻靠自己有了現在的成就！從小她媽媽因為很年輕就生了她，不懂得如何管教只管打罵，舒淇從媽媽口中最常聽到的一句話就是：「怎麼會有人長得像你這麼醜！」還未成年她就離開家中，開始當模特兒工作賺錢養活自己，後來一脫成名，舒淇也不解釋自己是被迫的，她認為：「與其改變別人的看法，不如活好自己的人生。」

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舒淇：成年人最好的心態，就是不勉強和沒有期待

舒淇和黎明、張震都有過一段轟轟烈烈的感情，然而結婚希望卻總是因為自己的過去而落空，後來舒淇懂得「若總是將期待放在別人身上，它總不會讓你好過」，後來她學會熱愛不完美的自己，她說：「成年人最好的心態，就是不勉強和沒有期待。」她選擇降低期待、保持熱愛！她從不避諱過去，因為「她永遠不會為做過的事情後悔」。

挨得住批評、不斷向前走的人才是人生贏家

20歲拿金像獎、25歲踏入荷里活，30歲拿下金馬獎，舒淇說：「我對自己的人生從來沒有害怕過，因為再怎麼樣，不過就是打回原形。」每個人身處的位置立場不同，本來就很難要求對方理解自己，不需要去尋求別人的認同，這世界不是掌握在別人的嘴裡，而是掌握在挨得住批評、不斷往前走的人手中！「不要太在意某些人說的話，因為他們有嘴、但不一定有腦。」永遠別在爛事上糾纏，就能活出自己的自信美！

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