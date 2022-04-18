閨密為舒淇慶祝46歲生日　林熙蕾2女兒正面照曝光　粉絲又驚又喜

女神舒淇在16日歡慶46歲生日，雖然老公馮德倫在IG貼出舒淇的Q版卡通畫像，以英文寫下：「生日快樂SHUperstar，妳現在可以合法喝酒了，乾杯！」為愛妻祝賀，但其實近期舒淇並不在馮德倫身邊，而是住在好姊妹林熙蕾上海家已近半個月。今（17）日更是在個人IG上貼出林熙蕾替她慶生的照片，而林熙蕾2個女兒的正面照也曝光，令粉絲又驚又喜。



照片中，林熙蕾的大女兒端出朱古力蛋糕，林熙蕾夫妻則邊唱生日快樂歌為舒淇慶生，而舒淇也貼出林熙蕾2個女兒親吻她臉頰的合照，並寫下：「還好有妳們！我的閨蜜們！祝願疫情速速退散！願世界都是善與愛 ，願世界和平，祝我生日快樂，感恩五音不全的一家人，不嫌棄我一直在這邊吃吃喝喝。」

舒淇生日但老公馮德倫不在身旁，幸閨密林熙蕾和她的2個女兒熱情為她慶生。

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而舒淇本人在生日當天，則是在個人IG上貼出一段逗貓影片，並寫下樸實簡單的生日願望「我只希望我的睡功像貓一樣，隨時隨地入睡，多好。」讓不少粉絲大讚女神的平易近人。

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