林襄憔悴露面出席宣傳　稱壓力大有鬼剃頭　因「一事」收起性感

台灣啦啦隊女神林襄8月27日出席寫真集「與你襄遇」簽書會，她現在是「全明星運動會4」的黃隊經理，明顯曬黑不少，工作量極大讓她神情難掩疲憊。林襄近日也出現「鬼剃頭」的掉髮狀況，坦言工作帶來的焦慮，讓她身心有些失衡。



和上周寫真集簽書會時相比，今天的林襄衣着保守，不再大秀胸前風光。據悉她的火辣造型引發網絡負評，不少粉絲和網友質疑她言行不一，明明過去說不會靠身材搏版面，如今尺度卻越來越大。酸民也嘲笑她長相和身材不停「進化」，與過去簡直判若兩人。

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各種言論讓林襄有些不堪負荷，但她今對此隻字未提，面對媒體時更加謹慎，似乎怕說錯話再被罵。當被問到是否因為網路討論造成壓力，林襄僅說：「有一點。」便不願多談，把壓力來源歸咎於工作忙碌。她表示整個8月只有2天休假，每天都早出晚歸，平均工時超過14小時。她原本不知有掉髮問題，是造型師發現她有多處鬼剃頭，這個禮拜狀況更嚴重，是她第一次身體出現這種警訊。

林襄也提到最近天氣炎熱，她食不下嚥，現在已經就醫，正服用促進食欲的藥，自己努力學著調適心情。有鐵粉發現她不對勁，疑似體重掉到39公斤。林襄家中沒有體重計因此自己也不知道，已經答應爸媽之後會好好休養。

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她也分享在《全明星4》的見聞，笑稱郭泓志不兇，是個外表霸氣實際上卻會心軟的人。郭泓志對黃隊要求嚴格，尤其重視時間觀念，訓練時一定要準時集合。而黃隊目前戰績不俗，郭泓志也已實踐諾言請大夥吃熱炒，接下來選隊長的部分就要鎖定節目播出。

因為寫真集銷量極佳，林襄已經準備年底發行桌曆，也會透過電子寫真進軍日本，能否再出下一本寫真就要看這次的銷售數字。但她最感動的是，許多啦啦隊黑粉近來私訊她，稱讚她跳舞有進步，這段時間看到她的努力和成長。林襄沒想到會有這麼多人給她這樣的回饋，驚訝之餘也相當感謝。

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